هاشتاج GazaUnderAttak# الأكثر تداولا مع استمرار القصف على غزة

هاشتاج GazaUnderAttak# الأكثر تداولا مع استمرار القصف على غزة

المستقلة /- دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاج GazaUnderAttak# ؛ بعد استمرار قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، للمواطنين الفلسطينيين الآمنين بمنازلهم.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على “تويتر”، وجاءت التعليقات كالتالي:

‏- الكيان الصهيوني المارق من المحاسبة والمدعوم من كل قوى الشر والإجرام في العالم يحوًل قطاع غزة إلى أرض محروقة.. هذه جرائم ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم ويوم الحساب للمجرمين آت لا محالة، وعسى أن يكون قريبا ‎#GazaUnderAttak ‎#Gaza”.

– ‏”سيكتب التاريخ في يوم الاعتداء على القدس ، خرس العالم كله الا غزة تكلمت بالدم.. ‎.”#GazaUnderAttak

– “‏غزة تحترق، قصف عنيف الآن اللهم سلم أهلنا وأحبابنا وغزتنا وانصرنا على أعداء الدين حسبنا الله ونعم الوكيل”.

– “‏هذه غزة، قبل قليل أبى الإرهاب اليهودي أن يدع هذه الليلة تمر بسلام”.

وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قذائفها نحو شاطئ بحر مدينة غزة.

فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، تعطيل الدراسة وسط وجنوب إسرائيل، ليومين إضافيين، مع استمرار إطلاق صواريخ المقاومة الفلسطينية على الأراضي المحتلة.

وتوالت الانفجارات التي تهز مدينة غزة، وسط غارات إسرائيلية متتالية، حيث تم تدمير مبنى غرب جامعة الأزهر في غزة.

فيما استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي مجمع الأنصار، الذي يضم مباني حكومية في قطاع غزة، وذلك في غارات متتالية.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن شن طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على قطاع غزة.

وذكرت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ 3 غارات على مبنى- هددت إسرائيل بتدميره- في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة.