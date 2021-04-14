نيمار يؤكد انه سيجدد عقده وانه اكثر سعادة مع النادي الباريسي

المستقلة /- أطلق البرازيلي نيمار داسيلفا أبرز إشارة على بقائه في باريس سان جيرمان بعد تأهل الفريق الفرنسي إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي، رغم الخسارة بهدف نظيف أمام بايرن ميونخ حامل اللقب في إياب دور الثمانية، مساء الثلاثاء.

وألمح نيمار عقب التأهل في ملعب ”بارك دي برينس“ إلى أنه سيجدد عقده مع النادي الباريسي، مؤكدا أنه ”أكثر سعادة من ذي قبل“ في النادي الفرنسي.

وأضاف في مقابلة مع محطة TNT Sports البرازيلية ”هذا (التجديد مع باريس سان جيرمان) لم يعد يمثل مشكلة، من الواضح أنني أشعر براحة كبيرة وأنا هنا في باريس سان جيرمان. أشعر بسعادة أكبر من ذي قبل“.

وفاز المهاجم البرازيلي، البالغ عمره 29 عاما، بجائزة أفضل لاعب في المباراة بعدما قاد فريقه لقبل النهائي أبرز بطولة أوروبية وثأر من النادي البافاري الذي فاز بالنتيجة ذاتها (1-صفر) في نهائي نسخة العام الماضي.

"Kimmich falou que já estava garantido na semi, mas você pode ter a posse de bola que for, vem um em 5 minutos e leva!". @neymarjr fala sobre a comemoração na frente do Kimmich, #NeyDay, se vai ficar no PSG e mais! Veja a exclusiva para a nossa @isabelapagliari! #CasaDaChampions pic.twitter.com/FDvRFDjE1G — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) April 13, 2021

وتحدث نيمار أيضا إلى RMC Sport الفرنسية عن مستقبله، قائلا: ”البقاء في باريس؟ لدينا فريق رائع، ونحن الآن في الدور قبل النهائي ويمكن أن نحلم بتحقيق شيء كبير“.

وهذه التصريحات تنفي ما قالته محطة ”راديو كتالونيا“ الإذاعية عن أن اللاعب يرغب بشدة في العودة إلى برشلونة وأن النادي الكتالوني يمكن أن يحسم الصفقة الصيف الحالي مقابل 80 مليون يورو وانتقال أحد لاعبيه إلى سان جيرمان.

وتردد أن نيمار وافق مبدئيا على تجديد عقده حتى 2026 بنفس الشروط المالية الحالية تقريبا، خاصة أن عقده ينتهي العام المقبل.

وعن أداء الفريق، أشار: ”أنا سعيد للغاية. نواجه بايرن، وهو فريق عظيم. نعود مجددا إلى قبل النهائي ونأمل أن نقدم مبارة جيدة في الدور المقبل“.

وتأثر بايرن بغياب هدافه البولندي المصاب روبرت ليفاندوفسكي وزميله الجناح سيرج غنابري، الذي أصيب بكوفيد-19، بينما خاض سان جيرمان المباراة دون القائد ماركينيوس ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي.