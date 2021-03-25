نواب يستبعدون تمرير الموازنة في جلسة السبت المقبل

المستقلة /- استبعد نواب من مختلف الكتل السياسية تمرير الموازنة في جلسة السبت المقبل، مؤكدين ان الخلافات مازالت قائمة مع الاكراد وخاصة مايتعلق بالمادة 11 من الموازنة.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية محمد ابراهيم، في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “موازنة 2021 قد لاتمرر يوم السبت المقبل، خاصة ان بعض الامور الخلافية مازالت قائمة مع الاكراد بشأن النصوص التي سيتم اعتمادها فيما يتعلق بالاتفاق النفطي”.

من جانب اخر، اكد النائب عن تحالف القرار مضر معن لـ /المعلومة/، ان “المفاوضات مازالت جارية بين حكومتي المركز والاقليم من اجل حسم النقاط الخلافية حول الموازنة، حيث من المستبعد تمرير الموازنة بجلسة السبت المقبل، خاصة ان الاقليم مطالب بتأدية ماعليه للمركز وفق الاتفاق النفطي”.

من جهة اخرى، بين النائب عن كتلة بدر مختار محمود لـ /المعلومة/، ان “الخلاف مازال قائما بين بغداد واربيل حول الموازنة فيما يتعلق بالمادة 11، حيث يرفض معظم النواب تمرير الموازنة من دون وجود اتفاق بين بغداد واربيل”.

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