نواب يرفضون عقد جلسة برلمان كردستان لغياب رواتب الموظفين في جدول الأعمال

المستقلة /سرى جياد/ رفض عدد من نواب برلمان كردستان انعقاد جلسة اليوم مالم يتم ذكر قضية رواتب الموظفين.

وقال النائب أحمد الحاج في تغريدة له على حسابه في منصة تويتر “‏ استطاع اليوم ٣٧ نائب من اصل ١١١ نائبا في برلمان كردستان ان يقفوا شامخين امام هيئة رئاسة البرلمان وابوا ان يكون مضيف الاحزاب الحاكمة”

وتابع ” لابد من ان يكون البرلمان منبرا لنواب الشعب ولم يقبلوا بعقد الجلسة الا ان يدرج الرواتب في الجلسة”.

من جانبه ذكر النائب هوشيار عبدالله أيضا في تدوينة له على منصة تويتر “‏اليوم زملاؤنا في برلمان كردستان (باستثناء نواب الديمقراطي) وقفوا موقفاً مشرفاً ورفضوا عقد الجلسة بدون وجود قضية رواتب الموظفين على جدول الأعمال وأعلنوا وقوفهم ضد منظومة الفساد وطالبوا بمجيء رئيس الحكومة ‎مسروربارزاني الى البرلمان”.

وأضاف نبارك جهودهم وتوجهاتهم الوطنية ونشد على أيديهم.

اليوم زملاؤنا في برلمان كردستان (باستثناء نواب الديمقراطي) وقفوا موقفاً مشرفاً ورفضوا عقد الجلسة بدون وجود قضية رواتب الموظفين على جدول الأعمال وأعلنوا وقوفهم ضد منظومة الفساد وطالبوا بمجيء رئيس الحكومة #مسرور_بارزاني الى البرلمان، نبارك جهودهم وتوجهاتهم الوطنية ونشد على أيديهم. pic.twitter.com/bmeVPCHtkt — Hoshyar Abdullah. هوشیار عبدالله (@Hoshyarabdullah) November 30, 2020