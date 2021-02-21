نهاية الأسبوع الجاري.. ترامب سيلقي خطابا حول مستقبل الحزب الجمهوري

ترامب جاسوس لدى روسيا

المستقلة /- يلقي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نهاية الأسبوع الجاري في أورلاندو بولاية فلوريدا أول خطاب له منذ مغادرته البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير.

ويأتي الخطاب المتوقع في 28 شباط/فبراير في إطار ”مؤتمر العمل السياسي المحافظ“، وهو أكبر تجمع سنوي للمحافظين الأمريكيين، وفق ما أفاد به السبت مقربون منه.

وسيتحدث ترامب عن ”مستقبل الحزب الجمهوري والحركة المحافظة“، وفق ما أفاد به محيطه.

ومن المنتظر أن يتحدث الرئيس السابق أيضا عن الهجرة و“السياسات الكارثية“ لخلفه جو بايدن في هذا الملف، وفق المصدر ذاته.

وفي أول رد له بعد تبرئته في مجلس الشيوخ، دعا ترامب أعضاء المجلس الجمهوريين إلى عزل زعيمهم ميتش ماكونيل بعد الانتقادات الشديدة التي وجّهها السناتور عن ولاية كنتاكي إلى قطب العقارات السابق إثر المحاكمة البرلمانية الثانية التي خضع لها وانتهت بتبرئته.

وقال ترامب في بيان إن ”الحزب الجمهوري لن يتمكن من أن يكون مجدداً محط احترام أو قوياً، مع زعماء سياسيين من أمثال السناتور ميتش ماكونيل على رأسه“.

وأضاف أن ”ميتش سياسي متجهم وعبوس ولا يبتسم، وإذا كان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون سيبقون معه، فلن يفوزوا مرة أخرى“.

ويأتي بيان ترامب بعد أن قال ماكونيل إنه على الرغم من أنه صوّت لمصلحة تبرئة الملياردير الجمهوري في محاكمة عزله، فإن الرئيس السابق ”مسؤول عملياً وأخلاقياً“ عن الهجوم الدموي الذي شنّه حشد من أنصاره على الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير.

وازدادت حدة الانقسامات داخل الحزب الجمهوري الأمريكي عقب تبرئة ترامب في محاكمته الثانية بمجلس الشيوخ، في ما يرى فيه بعض الجمهوريين أنه طريق استعادة السيطرة على الكونغرس.

وبرَّأ مجلس الشيوخ دونالد ترامب، مع قيام زملائه من الجمهوريين بحمايته من المساءلة عن الهجوم الدامي الذي شنه أنصاره على مبنى الكونغرس.

وصوت 7 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، لإدانة ترامب بالتحريض على التمرد، لكن التصويت النهائي 57 مقابل 43 صوتا، كشف عن ”توترات خطيرة“ داخل الحزب الجمهوري حول كيفية التعافي من خسائره الانتخابية الأخيرة، بحسب صحيفة ”فايننشال تايمز“.

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