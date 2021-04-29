نمس مسلسل “باب الحارة” يتسبب في فضيحة كبيرة

المستقلة /- بعد ظهورها في إحدى المشاهد في مسلسل سوق الحرير، أثــارت لافتة تحمل إسم شخصية النمس في باب الحارة، استغراب المتابعين، وفق ما رصدته دراما تريند، حيث ظهرت لافتة كُتب عليها “المعلم النمس دلال بيوت بيع و شراء”، وكانت هذه اللافتة تخص دكانة النمس والتي افتتحها في الجزء الخامس من باب الحارة الذي حقق من خلاله إنتشاراً كبيراً.

واعرب المتابعون عن سخـريتهم من تلك السقطة، وكيفية وصول النمس إلى مشاهد سوق الحرير، ما اعتبره البعض اســتهتاراً بعقول المتابعين، ووجهوا إنتقادات لاذعة للقائمين على العمل، معلقين: “استغباء الناس من الغباء”.

ومسلسل “سوق الحرير2” إخراج المثنى صبح، بعد أن فشل المخرج بسام الملا عن تحقيق النجاح المطلوب، وحقق هذا المسلسل نجاحا كبيرا على الرغم من الإنتقادات التي طالت العمل بسبب بطئ الأحداث والحشو الزائد في العمل، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين السوريين من بينهم سلوم حداد وبسام كوسا وكاريس بشار ونادين تحسين بيك، وغيرهم.