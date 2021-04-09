نقل الفنان خالد النبوي إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا

المستقلة/- منى شعلان/ أصيب الفنان المصري خالد النبوي ، بفيروس كورونا المستجد، حيث ظهرت عليه أعراض الإصابة في الساعات الماضية، مما اضطره لإجراء مسحة طبية حتى ثبتت إيجابيتها، وتم نقله إلى المستشفى.

وطالبت زوجته، السيدة منى المغربي، من جمهوره ومحبيه بالدعاء له، وكتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلاً : “خالد تعبان أوي، من فضلكوا تدعوله”.

وكان خالد النبوي خطف الأنظار مؤخرا بظهوره في فيلم “تعالوا مصر” الذي تم عرضه خلال الاحتفالية المصاحبة لموكب نقل المومياوات الملكية، وتحدث خلاله عن الحضارة المصرية والترميمات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة للعديد من الأماكن الآثرية الهامة في مصر.

ونشر النبوي عددًا من الصور تجمعه بكل من محمد سعدي رئيس شركة mediaHub المنفذة لحفل موكب المومياوات الملكية، وهشام خرما مؤلف الموسيقى الخاصة بالفيلم، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور القصيرة “إنستغرام”.

وعلق النبوي على الصور قائلًا: “شكرًا لصناع فيلم تعالوا إلى مصر، شكرًا للمنتج الواعي المحترف محمد سعدي انبسطت بالتعاون معاك، شكرًاللمخرج الرائع والمتعاون تامر عشري، شكرًا للمبدع الموهوب هشام خرما على الموسيقى الرائعة، شكرًا لمصممة الملابس الرائعة ياسمين عيسى”.