نصيف : احالة ملفات فساد كبرى الوزارات والهيئات الى النزاهة

المستقلة /- أعلنت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، إحالة ملفات فساد في وزارة الشباب والنقل والاتصالات وهيئة الضرائب إلى هيئة النزاهة.

وقالت نصيف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الأربعاء،، “قمنا بإحالة ملفات فساد الى هيئة النزاهة للتحقيق فيها، وهي تخص وزارة الشباب والرياضة، ووزارة النقل (مشروع القطع الآلي المنافيست)، ووزارة الاتصالات (بخصوص الانترنت والشركات التي تعاقدت معها الوزارة) ، والهيئة العامة للضرائب (لوجود فساد وهدر بالمال العام بقيمة 19 مليار دينار في المحاسبة الضريبية لشركة الواحة الصينية)”.

وأوضحت نصيف، أن “هذه الملفات تمت إحالتها بشكل رسمي الى هيئة النزاهة الموقرة، وهناك العديد من الملفات التي سنحيلها خلال الأيام القادمة، ونأمل من الهيئة أن تباشر بتحقيقاتها وتعلن النتائج على الشعب العراقي الذي ينتظر تحقيق العدالة واسترجاع المال العام المنهوب من قبل الفاسدين”.