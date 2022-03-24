نصائح لتتغلب على الأرق بدون أدوية

المستقلة /- يحتفل العالم فى يوم 3 من شهر آذار باليوم العالمي لـ النوم للتذكير بأهميته ومساعدة الناس على علاج المشكلات الصحية المرتبطة بالنوم وأشهرها الأرق.

ذكر موقع “clevelandclinic” مجموعة من النصائح البسيطة لعلاج اضطرابات النوم والأرق.

اطفأ الأنوار واضبط درجة حرارة الغرفة ويمكن الاستعانة بستائر النوم أوقناع النوم لمزيد من الاعتام الذي يساعد على النوم والاسترخاء.

تجنب الذهاب إلى السرير وأنت حزين أو تفكر فى الأعباء الموكلة على عاتقك أو المواقف السيئة التى تعرضت لها.

لا تستخدم السرير في أي شيء آخر غير النوم فلا تشاهد التلفاز أو تأكل أو تعمل أو تستخدم أجهزة الكمبيوتر في غرفة النوم.

إذا كنت تعانى من كثرة التفكير قبل النوم فحاول تصفية الذهن قبل الذهاب للفراش عن طريق تدوين الأشياء أو عمل قائمة مهام في وقت مبكر من المساء.

حدد موعدًا منتظمًا للنوم وروتينًا لممارسة تقنيات الاسترخاء كل ليلة عن طريق أخذ حمام دافئ أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة أو القراءة.

جرب تمارين الاسترخاء أو التأمل أو الارتجاع البيولوجي أو التنويم المغناطيسي. استيقظ في نفس الوقت كل صباح ، بما في ذلك أيام الإجازات والعطلات.

توقف عن مشاهدة الساعة واستخدم المنبه فقط للاستيقاظ واترك غرفة نومك إذا لم تستطع النوم خلال 20 دقيقة و اقرأ أو انخرط في نشاط استرخائي في غرفة أخرى.

تجنب القيلولة قدر الإمكان لكن إذا كنت تشعر بالنعاس الشديد فلابأس بها بشرط واحد ألا تقل القيلولة عن 30 دقيقة ولا تزيد عن 3 مساءً.

تجنب المنبهات مثل القهوة والشاي والصودا والكولا والكاكاو والشوكولاتة والوجبات الثقيلة لمدة أربع ساعات على الأقل قبل النوم.

تساعد الوجبات الخفيفة التي تحتوي على الكربوهيدرات مثل الحليب أو الزبادي أو البسكويت على النوم بسهولة.

ابتعد الكحوليات والتبغ لمدة أربع ساعات على الأقل قبل النوم وأثناء الليل.

مارس الرياضة بانتظام فى أى وقت من اليوم ولكن إذا كنت تعانى من الأرق يجب أن تكون قبل وقت النوم بـ 4 ساعات.