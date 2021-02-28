نجوى كرم بعد حصولها على الإقامة الذهبية بدولة الإمارات: الله يعزّ قيادتها وشعبها

المستقلة /- منى شعلان/ وثقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، لحظة استلامها لتأشيرة الإقامة طويلة الأمد “الإقامة الذهبية” في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نشرت مجموعة صورا لها أثناء استلام الإقامة عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وظهرت نجوى كرم، في الصور وهي تحتفل مع المسئولين الإماراتيين بتسلمها الإقامة الذهبية، وكتبت قائلة: “تشرّفت اليوم باستلام “الإقامة الذهبية” من دولة الإمارات الشقيقة الله يعزّ قيادتها وشعبها، وساقبت إنّو عيد ميلادي وصارت الفرحة اثنين”.

يذكر أنه في عام 2019 طبقت دولة الإمارات نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تُجدد تلقائيا، عند توافر نفس الشروط، وذلك لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.

ويتيح هذا النظام الجديد للمقيمين في دولة الإمارات، والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة خلافاً للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.

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