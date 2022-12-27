نجوم العرب يحيون ليلة رأس السنة في موسم الرياض

المستقلة/- يشارك 12 فناناً وفنانة من مختلف الدول العربية في حفلة ليلة بداية السنة الجديدة، التي تأتي بتنظيمٍ من شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وأعلنت “روتانا” عن استعدادها لإقامة حفلةٍ غنائيةٍ كبيرةٍ في 31 كانون الاول/ديسمبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض، وطرحت الشركة الـ “بوستر” الدعائي لليلة الفنية عبر صفحتها في “إنستغرام”، مبينةً أنها تضمُّ الفنان صابر الرباعي، وعاصي الحلاني، ووائل كفوري، ووليد توفيق، وبهاء سلطان، ونانسي عجرم، وإليسا، وأصالة، ونجوى كرم، وأنغام، ولطيفة التونسية، ونوال الزغبي.

وكتبت “روتانا” في الـ “بوست”: “الحدث الفني الأضخم لعام 2022-2023، ألمع النجوم العرب في ليلة واحدة، وليلة بداية السنة فوق الخيال. خلوكم على الموعد لحضور ليلة للعمر”.

كذلك أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن الحفلة، ونشر الـ “بوستر” الخاص بها، وكتب: “تبون أقوى من كذا.. ما أعتقد فيه. الله يعينا على ضغط التذاكر”.

يذكر أن الحفلة تأتي ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الثالثة، بتنظيمٍ من “روتانا”، وإشرافٍ من الهيئة العامة للترفيه على مسرح محمد عبده أرينا في منطقة “بوليفارد رياض سيتي”.

 

المصدر: سيدتي

اقرأ المزيد
اخبار العراق

صدور امر اداري في ميسان بتعيين 500 من المتقدمين على الدرجات الوظيفية

اخبار العراق

ورشة عن مسار احالة قضايا استقبال النساء ودور وزارات الداخلية والصحة والمجتمع المدني

اخر الاخبار

صربيا تضع جيشها في حالة تأهب..تصاعد التوتر في شمال كوسوفو

اخبار العراق

تقرير: حرية الصحافة تتراجع في المدن الرئيسية والسلطات تصفع المعاهدات الدولية

اخر الاخبار

طائرة مسيرة تستهدف قاعدة عسكرية في العمق الروسي

اخر الاخبار

مقتل لاعب سنغالي في فرنسا!

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

صدور امر اداري في ميسان بتعيين 500 من المتقدمين على الدرجات الوظيفية

اخبار العراق

ورشة عن مسار احالة قضايا استقبال النساء ودور وزارات الداخلية والصحة والمجتمع المدني

اخبار العراق

تقرير: حرية الصحافة تتراجع في المدن الرئيسية والسلطات تصفع المعاهدات الدولية

اخر الاخبار

طائرة مسيرة تستهدف قاعدة عسكرية في العمق الروسي

اخر الاخبار

مقتل لاعب سنغالي في فرنسا!

اخر الاخبار

ديمقراطية الترضيات تلغي الحاجة لصناديق الاقتراع

اخبار العراق

اعتقال عصابة نسائية  في كربلاء من جنسيات أجنبية

اخبار العراق

اعتقال عصابة نسائية  في كربلاء من جنسيات أجنبية

اخبار العراق

نائب: 147 مشروعا في كربلاء من الأمن الغذائي ولدينا واقع حال سيء

اخر الاخبار

مدن لها خرائط

اخبار العراق

الخطابي: لدينا خطط  لجعل كربلاء عاصمة للسياحة العربية

اخر الاخبار

سامر مراد يطلق اغنية جديدة احتفالا بعيد الميلاد المجيد

اخبار العراق

الجمعيات الفلاحية تدعو للاستفادة من مياة الامطار

اخر الاخبار

بقيمة 10 مليار دينار..انشاء 6 مشاريع رياضية في ميسان

اخر الاخبار

شاهد : ثلوج وامطار تشهدها الكويت لأول مرة

اخر الاخبار

السوداني يجتمع بمحافظ البنك المركزي العراقي بشأن ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية

اخبار العراق

اطلاق المشروع الوطني لإلغاء صحة الصدور الورقية وإصدارها إلكترونياً