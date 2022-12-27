نجوم العرب يحيون ليلة رأس السنة في موسم الرياض

المستقلة/- يشارك 12 فناناً وفنانة من مختلف الدول العربية في حفلة ليلة بداية السنة الجديدة، التي تأتي بتنظيمٍ من شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وأعلنت “روتانا” عن استعدادها لإقامة حفلةٍ غنائيةٍ كبيرةٍ في 31 كانون الاول/ديسمبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض، وطرحت الشركة الـ “بوستر” الدعائي لليلة الفنية عبر صفحتها في “إنستغرام”، مبينةً أنها تضمُّ الفنان صابر الرباعي، وعاصي الحلاني، ووائل كفوري، ووليد توفيق، وبهاء سلطان، ونانسي عجرم، وإليسا، وأصالة، ونجوى كرم، وأنغام، ولطيفة التونسية، ونوال الزغبي.

وكتبت “روتانا” في الـ “بوست”: “الحدث الفني الأضخم لعام 2022-2023، ألمع النجوم العرب في ليلة واحدة، وليلة بداية السنة فوق الخيال. خلوكم على الموعد لحضور ليلة للعمر”.

كذلك أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عن الحفلة، ونشر الـ “بوستر” الخاص بها، وكتب: “تبون أقوى من كذا.. ما أعتقد فيه. الله يعينا على ضغط التذاكر”.

يذكر أن الحفلة تأتي ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الثالثة، بتنظيمٍ من “روتانا”، وإشرافٍ من الهيئة العامة للترفيه على مسرح محمد عبده أرينا في منطقة “بوليفارد رياض سيتي”.

المصدر: سيدتي