نجم ليفربول يتوصل لاتفاق مع برشلونة

المستقلة/- أكدت تقارير صحفية أن الهولندي، جورجينيو فينالدوم، لاعب ليفربول، وقع عقدا مبدئيا مع برشلونة ينتقل بموجبه بشكل حر، وذلك خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، في وقت سابق، أن فينالدوم كان ضمن خطة تعاقدات برشلونة، إلا أن الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني، وقفت حائلا دون إتمام الصفقة في الصيف الماضي.

وأضافت الصحيفة أن لاعب خط الوسط الهولندي يرفض توقيع عقد جديد مع ليفربول حاليا، على أمل الانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل كلاعب حر.

وينتهي عقد فينالدوم مع ليفربول في 30 يونيو المقبل، ولم يتفاوض النادي الإنجليزي معه حتى الآن بشأن تجديد العقد، ما يعني أن اللاعب سيصبح حرا في الانتقال لأي وجهة يشاء اعتبارا من الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة “صنداي تايمز” فإن اللاعب الهولندي توصل بالفعل لاتفاق مع برشلونة ووقع عقدا مبدئيا مع “البلوجرانا” ليصبح أول صفقة يجريها النادي الكتالوني في عهد الرئيس الجديد خوان لابورتا.

يذكر أن جورجينيو فينالدوم (30 عاما) قد انضم إلى صفوف ليفربول في 2016 قادما من نيوكاسل مقابل 25 مليون يورو، وهو أحد ناشئي سبارتا روتردام، ومنه إلى فينوورد ثم آيندهوفن، قبل أن يشد الرحال إلى إنجلترا.

وشارك لاعب خط الوسط الهولندي هذا الموسم في 40 مباراة بقميص “الريدز”، أحرز خلالها 3 أهداف.