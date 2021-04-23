نجم ريال مدريد يعود للقائمة ضد بيتيس

المستقلة/- أعلن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، قائمة فريقه لخوض مواجهة ريال بيتيس، غدا السبت، في الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة، عودة البلجيكي إيدين هازارد بعد غياب طويل للإصابة.

كما تواجد الثنائي الشاب أريباس وبلانكو لتعويض غياب توني كروس وفيدي فالفيردي للإصابة.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا

الوسط: مودريتش، كاسيميرو، إيسكو، أريباس، بلانكو

الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس جونيور، ماريانو دياز، رودريجو

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