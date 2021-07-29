نجم جديد يقترب من الرحيل عن الزمالك

المستقلة/- فشلت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب في إنهاء ملف تجديد المغربي أشرف بن شرقي خلال فترة توقف الدوري الحالية.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك أعلنت في وقت سابق، عدم قدرتها على فتح ملف تجديد عقد أشرف بن شرقي في ظل ضغط المباريات الذي يعاني منه الفريق.

وانضم أشرف بن شرقي لصفوف الزمالك لمدة 3 مواسم قادما من الهلال السعودي، حيث ينتهي تعاقده رسميا بنهاية الموسم القادم.

وأعلنت لجنة حسين لبيب عن فتح باب التفاوض الرسمي مع أشرف بن شرقي خلال فترة التوقف الدولي والتي اقتربت من الانتهاء، بنهاية مشوار المنتخب الأولمبي بأولمبياد طوكيو.

وأكدت اللجنة في تصريحات عبر بعض مسؤوليها التوصل لاتفاق مبدئي مع أشرف بن شرقي حول تجديد عقده بعدما وضع الدولي المغربي طلباته المالية من قبل محاميه الذي عقد جلسة مؤخرا مع الإدارة البيضاء.

وأفاد مسؤولو الزمالك بأنه تم التوصل لاتفاق مبدئي مع أشرف بن شرقي على تجديد عقده بعد الاتفاق على مدة وقيمة عقده الجديد، على أن يتبقى فقط صياغة العقد لتوقيعه فور عودته من إجازته خلال فترة توقف الدوري.

وعاد أشرف بن شرقي من إجازته التي حصل عليها خلال فترة توقف الدوري، وانتظم في معسكر فريقه ببرج العرب دون الإعلان عن تجديد عقده الذي سبق وأعلن الاتفاق على بنوده من قبل مسؤولي الزمالك.

ويلوح في الأفق سيناريو الدولي التونسي فرجاني ساسي الذي رحل مؤخرا عن صفوف الفريق بسبب خلافات مع الإدارات المتعاقبة على الزمالك.

وأعلن مسؤولو الزمالك السابقين والحاليين عن وجود اتفاق مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لتجديد عقده مع الفريق، قبل أن يفاجئ اللاعب الجميع برفضه العودة لمصر عقب انتهاء تجمع منتخب بلاده.

وأكد فرجاني ساسي في أكثر من مناسبة انتهاء عقده مع الزمالك وعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة والتي تظل عائقا أمام تجديد عقده مع القلعة البيضاء، رغم تصريحات مسؤوليه سابقا بوجود اتفاق حول تجديد عقده.

وتخشى جماهير الزمالك من تكرار سيناريو فرجاني ساسي مع أشرف بن شرقي والذي تعقد عليه جماهير القلعة البيضاء آمالا عريضة في مشوار الفريق بالبطولات المحلية والأفريقية، وتصنيفه كأحد أبرز نجوم الفريق.