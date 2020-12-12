نجم الجبوري : محافظة نينوى تحتاج 7 مليار دولار لاعادة اعمارها

المستقلة / – قدّرت نينوى التخصيصات اللازمة لإعمار المحافظة على الوجه الامثل بسبعة مليارات دولار، مؤكدة نجاحها في تأسيس مشاريع ستراتيجية مهمة خلال المدة الماضية.

وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إنّ الخبراء قدروا قيمة الدمار الذي تسببت به عصابات “داعش” الارهابية خلال سيطرتها الاثمة على المحافظة بـ 15 مليار دولار، ما يتطلب الكثير من التعاون على المستوى المحلي والدولي لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة.

وناشد الحكومة الاتحادية التوجه الى الاستثمار اسوة بما هو موجود في اقليم كردستان العراق، مؤكدا ان ايفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه النازحين سيسهل عودتهم، عادا نينوى من افضل المحافظات امنيا على مستوى البلاد.

في سياق اخر، افتتحت قيادة شرطة محافظة نينوى امس الجمعة، مباني لمركزي شرطة في سهل نينوى كانت عصابات “داعش” الاجرامية قد دمرتها خلال سيطرتها على المدينة، بحسب ما افاد به الناطق باسم القيادة العقيد صالح الشريفي.

واوضح بتصريح صحفي ، ان المركز الاول للشرطة يقع ضمن ناحية قرقوش، اما المركز الثاني فهو ضمن ناحية برطلة، مشيرا الى ان المركزين باشرا عملهما امس، بعد تزويدهما لوجستيا وتجهيزهما، لافتا الى ان مبالغ اعمارهما صرفت من تخصيصات اعمار المناطق المتضررة وبمدة عمل بلغت 14 شهرا.