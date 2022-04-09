نجل فنانة مصرية يقتل حماه بحجارة على رأسه

المستقلة /- سجلت منطقة المنشية بفيصل في مصر جريمة ارتكبها نجل الفنانة المصرية سحر كامل، وذلك إثر مشاجرة وقعت بين أسرته وأسرة زوجته في أول أيام شهر رمضان.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما حدثت مشاجرة بين نجل الفنانة وزوجته بسبب خلافات مادية، فذهبت الزوجة إلى بيت والدها، واتفقت أسرتها مع أسرة زوجها على تصفية الخلاف في مقهى بعد الإفطار. وعندما تجمع عدد كبير من الأسرتين في المقهى اندلعت مشاجرة بينهما فندفع نجل الفنانة وضرب حماه بحجارة، ما أدى إلى مصرعه، وأمرت الجهات الأمنية بسرعة ضبطه وإحضاره.

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