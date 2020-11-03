نجل شقيق عبد الحليم حافظ يكشف لـ “المستقلة” حقيقة وثيقة زواج العندليب والسندريلا

المستقلة/ منى شعلان/ نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، وثيقة زواج الفنانة الراحلة سعاد حسني ، من العندليب عبد الحليم حافظ، يعود تاريخها لعام 1960 ، وعلقت عليها قائلة:” عقد زواج سعاد حسني و عبدالحليم حافظ..طلعوا متزوجين عرفي”.

وقد تم نشر تلك الوثيقة فى كتاب يحمل اسم سعاد- أسرار الجريمة الخفية” ، وصاحبة الكتاب جانجاه حسنى ، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني ، لتؤكد بتلك الوثيقة زواجهما بعد انتشار شائعات تفيد بأن هذا الأمر غير صحيح.

وما بين التأكيد والنفى ، تواصلت “المستقلة” مع محمد شبانة نجل شقيق عبد الحليم حافظ ، من أجل إيضاح حقيقة الأمر ، وبدوره نفى زواجهما مؤكداً أن تلك الوثيقة ليست صحيحة.

وأضاف أنه حذر شقيقة سعاد حسني من نشر تلك الوثيقة فى كتابها إلا أنها رفضت وقامت بنشرها ، لافتاً أن لديه تسجيلات صوتية للعندليب عبد الحليم حافظ تكشف تفاصيل علاقته بسعاد حسني ، سيتم الكشف عنها قريباً ، مؤكداً أن العندليب لم يتزوج بسبب مرضه وموته فى سن صغيرة.

 

 

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