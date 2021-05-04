نجل خالد سامي يلجأ لهذه الحيلة لمساعدة والده في أزمته الصحية

المستقلة/- منى شعلان/ كشف تركي خالد سامي ، نجل الفنان السعودي خالد سامي ، عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالده وذلك عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

حيث نشر تركي صورًا من مسلسل ”أبو العصافير“، الذي أنتجه والده قبل أكثر من 15 عامًا لمساعدته في استعادة ذاكرته حتى يتجاوز أزمته الصحية، مشيراً إلى إنه استجاب لها عندما رآها.

وعلق تركي على قائلاً: ”قاعد اوري ابوي صور من كواليس مسلسله (ابو العصافير) علشان تساعده ان شاء الله باستعادة الوعي والذاكرة، وكانت ردة الفعل جميلة جدًا أنا سعيد والله“.

وكان الفنان خالد سامي قد دخل في غيبوبة لمدة 18 يوما في مطلع العام الجاري ومكوثه بالعناية المركزة، إثر تعرضه لانتكاسة صحية، بعد إجرائه عملية زراعة كبد.

وخالد سامي هو ممثل سعودي شهير، له عدد كبير من الأعمال، وقد بدأ مسيرته الفنية في الثمانينات وعرفه الجمهور السعودي من خلال عدة أعمال شهيرة حازت على إعجابهم، كان آخرها مسلسل “شد بلد” ومسلسل “شباب البومب” عام 2016، كما شارك في عدة أجزاء من المسلسل السعودي “طاش ما طاش”.