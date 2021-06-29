نجل خالد سامي يتحدث عن والده بكلمات مؤثرة

المستقلة/- منى شعلان/ كشف تركي نجل الفنان السعودي خالد سامي رسالة مؤثرة عن حالة والده المتواجد داخل المستشفى منذ عدة أشهر بعد تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة لم يستفيق منها حتى يومنا هذا.

وكتب تركي خالد سامي عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” تغريدة قائلاً: ” لا يزال والدي بغيبوبه والحالة مستقرة الحمدلله بس باقي يقوم، لك أنك تتخيل أنك تتكلم مع شخص يوميًا بدون رد ومع ذلك تعطي نفسك أمل وتحاول تتحلى بالصبر، آخر محادثة بيني وبين ابوي قبل يصير اللي صار كانت وعد بأننا نكافح مع بعض مقدر اخذل ابوي لذلك أنا قاعد اكافح، ما بفقد الامل”.

وأضاف: “احنا كأسرة ما نعيش أفضل أيامنا، شمعة بيتنا هو ابوي، ابتسامته تسوا الدنيا باللي فيها هو أغلى ما املك وأكثر من أحب مستعد اترك الدنيا باللي فيها علشان دقيقة بس اكلمه فيها، لذلك لحد يتوقع أني بكون بخير أنا فقط ملتزم بوعدي بالكفاح والصبر مهما حصل، هذي خلاصة الحكاية”.

و نشر تركي في الأيام الماضية تغريدة طلب الدعاء فيها لوالده من أجل أن يسترد عافيته من جديد فكتب: “اليوم يكمل أبوي 21 يوم بالغيبوبة، الحالة مستقرة لكن مافي شي نقدر نسويه علشان نساعد بأنه يقوم غير الدعاء والانتظار، يوميًا أنا عند ابوي انتظر اللحظة اللي يقوم فيها، دعواتكم يا أحبة”.

يشار إلى أن زوجة الفنان خالد سامي، السيدة عائدة العتيبي قد كشفت مؤخرًا عن أخبار إيجابية ومبشرة في حالة زوجها، وكتبت عبر حسابها على “تويتر”: “للاطمئنان عن حالة خالد سامي مازال في الغيبوبة، ولكن حالته تسير نحو الأفضل والحمد لله”.”

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