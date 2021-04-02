ناد إسباني يغازل محمد صلاح

المستقلة/- أبدى أحد أندية الدوري الإسباني رغبته في انتقال محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي إلى صفوف الليجا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفتح محمد صلاح في وقت سابق الباب أمام الرحيل عن صفوف ليفربول الإنجليزي، ولم يمانع أن تكون وجهته المقبلة هي الدوري الإسباني.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ريال بيتيس عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة مزيفة لمحمد صلاح وهو يرتدي قميص الفريق الإسباني وعلق عليها قائلا: “ونحن أيضا نتمنى أن نراك، نحن نحبك يا صلاح”.

وجاءت تغريدة ريال بيتيس ردا على تصريحات خواكين لاعب الفريق وزميل محمد صلاح السابق في صفوف فيورنتينا التي قال فيها: “أتمنى أن أراك قريبا”.

وارتبط اسم محمد صلاح مؤخرا بالرحيل عن صفوف ليفربول بالتزامن مع التقارير الصحفية التي أشارت إلى عدم حصوله على الاحترام والتقدير الكافي داخل الفريق.

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