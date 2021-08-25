نادي يوفنتوس يحدد شرطين من أجل انتقال رونالدو إلى مانشستر سيتي

المستقلة /- حدد نادي يوفنتوس، شرطين من أجل الموافقة على انتقال نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى مانشستر سيتي هذا الصيف.

ويرتبط رونالدو مع يوفنتوس بعقد حتى صيف 2022، لكنه لم يعلن البقاء مع اليوفي في الموسم الحالي حتى الآن.

وزعمت تقارير فرنسية، أن رونالدو يعمل على رسم سيناريو ينقله إلى مانشستر سيتي، في حال تخلي الأخير عن مطاردة هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

وأشارت إلى أن خورخي مينديز، وكيل رونالدو، يحاول إبرام صفقة تبادلية بين يوفنتوس ومانشستر سيتي، تتضمن إيمريك لابورت أو برناردو سيلفا.

ووفقًا لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، فإن يوفنتوس يشترط الحصول على 30 مليون يورو أو استبدال رونالدو بلاعب مشابه له من مانشستر سيتي.

وذكرت الشبكة الإيطالية أن يوفنتوس يطلب أن يكون جابرييل جيسوس، مهاجم المان سيتي، ضمن الصفقة التبادلية بين الناديين.

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