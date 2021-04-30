نادي مصري يمنح محمد صلاح عضويته الشرفية

المستقلة/- قرر إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، منح العضوية الشرفية الخاصة بالنادي إلى المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وجاء ذلك القرار، عقب تصريحات اللاعب في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأربعاء، والتي أكد خلالها تشجيعه للنادي الإسماعيلي منذ الصغر من حب والده للنادي.

كما تم منح صلاح حامد والد اللاعب العضوية الشرفية أيضا، بالإضافة إلى توجيه الدعوة له بزيارة قلعة الدراويش في الوقت الذي يحدده من أجل تكريمه وإهداء درع النادي له ولمحمد صلاح.