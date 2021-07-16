نادي قطري يقترب من ضم هداف الدوري العراقي

المستقلة/- اقتربت إدارة أم صلال القطري من التعاقد بشكل نهائي مع أيمن حسين، هداف الدوري العراقي ونجم فريق القوة الجوية، على تمثيل النادي القطري في الموسم المقبل.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات صحفية: “تم الاتفاق النهائي بين أيمن حسين وأم صلال، وسينتقل لتمثيل الفريق في الموسم المقبل”.

وأردف المصدر ذاته: “تم الاتفاق بشكل نهائي على تفاصيل العقد، وسيلتحق أيمن حسين بتدريبات فريق أم صلال في الدوحة”.

وزاد: “أيمن حسين سيخوض نهائي كأس العراق ضد الزوراء، وستكون المباراة الأخيرة مع القوة الجوية، قبل التوجه إلى قطر للخضوع إلى الفحوصات الطبية وتوقيع العقد بشكل رسمي”.

يشار إلى أن أيمن حسين صاحب الـ25 عاما، سيكون ثاني محترف عراقي في الدوري القطري، بعد اتفاق السيلية مع اللاعب مهند علي ميمي.

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