نادي سعودي يتعرض للسرقة

المستقلة/- شهد الوسط الرياضي السعودي، فضيحة كبرى، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تعرض أحد أندية دوري المحترفين، للسرقة.

وينطلق الدوري السعودي للمحترفين 2021-2022، في نسخته الجديدة، يوم 12 أغسطس القادم.

ووفقا لصحيفة “الجزيرة”، تم سرقة عدد من “الدراجات”، من داخل مقر نادي أبها، خلال الساعات الماضية.

وكشفت الصحيفة، عن أن قيمة الدراجة الواحدة “المسروقة”، تقدر بـ12 ألف ريال.

وأشارت إلى أن مسؤولي النادي، قاموا بتقديم بلاغ رسمي، لدى الشرطة، لإثبات السرقة، وضبط الفاعل.