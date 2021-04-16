نادي تركي يستهدف ضم نجم الأهلي المصري

المستقلة/- كشفت تقارير صحفية تركية عن دخول محمد مجدي أفشة نجم الأهلي ومنتخب مصر، دائرة اهتمامات نادي جالطة سراي للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة “sabah” التركية فإن مسؤولي جالطة سراي بدأوا متابعة أفشة، تمهيدا لإرسال عرض رسمي للتعاقد معه في الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستوى أفشة المتميز في دوري أبطال إفريقيا جذب إليه أنظار كشافي جالطة سراي، الذين يستعدون للتفاوض مع الأهلي لضم اللاعب الموهوب صاحب الـ25 عاما.

واستعار جالطة سراي مصطفى محمد، مهاجم الزمالك في يناير/كانون الثاني الماضي لموسم ونصف مع أحقية الشراء النهائي.

وقدم مصطفى محمد مستويات طيبة في تجربة الإعارة التي يقضيها مع جالطة سراي، وسجل 5 أهداف بالدوري التركي وهدفا في الكأس.