نادي النفط يحسم مصير المدرب باسم قاسم

المستقلة/- قررت إدارة نادي النفط تجديد ثقتها بالمدير الفني للفريق باسم قاسم.

وأكد أمين سر نادي النفط مشتاق كاظم أن “الإدارة وخلال اجتماع لها مع المدير الفني للفريق الكابتن باسم قاسم عبرت عن تمسكها به والتجديد له ليقود الفريق في الموسم المقبل”.

وأضاف مشتاق في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي أن قرار الإدارة جاء لثقتها الكبيرة بالمدرب ومن أجل عامل الاستقرار في العملية التدريبية للفريق.

وأنهى نادي النفط الموسم الجاري محتلا المركز السادس في ترتيب الدوري العراقي الممتاز، إذ حصد 53 نقطة: فاز في 12 وتعادل 17، وخسر في 9 مواجهات.