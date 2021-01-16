نادي الميناء ينهي عقد مدربه

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(المستقلة) قررت إدارة نادي الميناء إنهاء التعاقد مع المدرب الروماني تيتا فاليريو بشكل رسمي.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية فإن إدارة نادي الميناء ستعقد خلال الساعات القليلة القادمة سيعقد اجتماعا لتسمية الكادر التدريبي الجديد.

وسبق لإدارة الميناء أن دخلت في مفاوضات مع 3 مدربين محليين، لم تصل معهم إلى اتفاق مبدئي، فيما سيكون المدرب ثائر جسام الخيار الأقرب لخلافة تيتا.

ويحتل الميناء حاليا المركز الـ19 في جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز، برصيد 11 نقطة من 14 مباراة.

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