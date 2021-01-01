نادي القوة الجوية يستعيد أرض الحبيبية

(المستقلة) قرر مجلس الوزراء العراقي، في جلسته الأخيرة، تحويل سند أرض الحبيبية الـ(49) دونما بشكل رسمي باسم نادي القوة الجوية الرياضي.

وقال اللواء شهاب جاهد، قائد القوة الجوية رئيس الهيئة الإدارية للنادي في بيان رسمي: “مجلس الوزراء قرر تمليك الأرض للنادي وفك ارتباط وزارة المالية فيها وتحويل سند الأرض باسم نادي القوة الجوية بعد إشكالات ومعوقات شهدتها خلال الفترة الماضية”.

وأضاف: “توصيات لجنة التحري بمجلس الوزراء شهر أكتوبر/تشرين الأول، بموجب الأمر الديواني ( 6 لسنة 2017) كانت واضحة وصريحة، وهي إعادة أرض الحبيبية إلى النادي بشكل رسمي وإلغاء مشروع الاستثمار عليها”.

وتابع: “نادي القوة الجوية أعاد المبلغ المالي الذي بذمته منذ عدة سنوات لشركة الموقد للاستثمارات العقارية والصناعية، لتعود أرض الحبيبية بشكل رسمي إليه”.

وأتم: “ستُشكل لجنة من قبل الهيئة الإدارية لاستلام مستحقاته المالية من قبل أصحاب المحال المستأجرة على أرضه”.