نادي الطلبة يسرح إثنين من لاعبيه

المستقلة/- قررت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الطلبة العراقي، استبعاد إثنين من اللاعبين من الفريق، وفسخ التعاقد معهما بشكل نهائي، وتوجيه إنذار نهائي إلى بقية اللاعبين.

وقرر الطلبة تسريح الثنائي سامال سعيد ومصطفى كريم، لتغيبهما عن التدريبات، وتوجيه إنذار لبقية اللاعبين، من أجل منع حالة التمرد.

يشار إلى أن عددا من اللاعبين في صفوف الطلبة، أضربوا عن التدريبات بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية.

ويحتل الطلبة حاليا المركز الـ16 في ترتيب الدوري العراقي الممتاز برصيد 27 نقطة.