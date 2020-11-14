نادي الشرقاط يطلب تغيير ملعب مباراته ضد السماوة في كأس العراق

نادي الشرقاط يطلب تغيير ملعب مباراته ضد السماوة في كأس العراق

(المستقلة) يسعى نادي الشرقاط لتغيير ملعب مباراته أمام السماوة في دور الـ32 من بطولة كأس العراق.

وتقدمت إدارة نادي الشرقاط بطلب رسمي إلى الهيئة التطبيعية لنقل مباراة السماوة ببطولة كأس العراق إلى ملعب فرانسو حريري.

وجاء طلب الشرقاط بعد أخذ الموافقات اللازمة من نادي أربيل، حيث يرغب النادي في إقامة اللقاء بملعب مرخص.

كذلك طلب الشرقاط تغيير موعد المباراة لتقام الأربعاء المقبل بدلا من الثلاثاء، لانشغال الملعب بإقامة مباراة لفريق أربيل في ذلك اليوم.