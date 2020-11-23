نادي الديوانية يعود إلى بيته القديم

(المستقلة) قررت إدارة نادي الديوانية، العودة مجددا للعب في ملعب الإدارة المحلية بالديوانية، اعتبارا من الجولة المقبلة في الدوري العراقي الممتاز.

وقال حسين العنكوشي، رئيس نادي الديوانية: “أرضيه ملعب الديوانية لا تختلف عن أرضيه أربيل أو أمانه بغداد وغيرها، لهذا قررت العودة مجددا للعب هناك”.

وأضاف: “الكلفة المالية العالية التي ننفقها على السفر خارج الديوانية سنوظفها بشكل صحيح، طالما أن ملاعب باقي الأندية مشابهة لأرضية ملعبنا”.

وواصل: “ثبت لي عدم استحقاق كثير من لاعبي الديوانية لهذا الإنفاق، وكان هدف اللعب في ملعب كربلاء من أجل جمالية الدوري العراقي”.

وأتم: “لكن بعد ظلم الحكم ولجنة الانضباط لنا، تكشف لي أن مصلحة فريقي أهم، لذا قرارنا نهائي بالعودة إلى ملعبنا في الديوانية”.