نادي الديوانية يعود إلى بيته القديم

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(المستقلة) قررت إدارة نادي الديوانية، العودة مجددا للعب في ملعب الإدارة المحلية بالديوانية، اعتبارا من الجولة المقبلة في الدوري العراقي الممتاز.

وقال حسين العنكوشي، رئيس نادي الديوانية: “أرضيه ملعب الديوانية لا تختلف عن أرضيه أربيل أو أمانه بغداد وغيرها، لهذا قررت العودة مجددا للعب هناك”.

وأضاف: “الكلفة المالية العالية التي ننفقها على السفر خارج الديوانية سنوظفها بشكل صحيح، طالما أن ملاعب باقي الأندية مشابهة لأرضية ملعبنا”.

وواصل: “ثبت لي عدم استحقاق كثير من لاعبي الديوانية لهذا الإنفاق، وكان هدف اللعب في ملعب كربلاء من أجل جمالية الدوري العراقي”.

وأتم: “لكن بعد ظلم الحكم ولجنة الانضباط لنا، تكشف لي أن مصلحة فريقي أهم، لذا قرارنا نهائي بالعودة إلى ملعبنا في الديوانية”.

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