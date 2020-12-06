نائب يدعو لتدخل حكومة الكاظمي لحل مشكلة دوام المدارس الحكومية و الاهلية

المستقلة /- طالب النائب منصور البعيجي رئيس الوزراء ووزير التربية بتقديم الدعم الكامل الى التعليم الحكومي خصوصا للمدارس الابتدائية والمتوسطة بأعتبارها الركيزة الاساسية للطالب الذي يعتمد عليها بناء مستقبل الطالب، مشيرا إلى أن التعليم الحكومي يتعرض لمؤامرة خطيرة لأفشاله لدفع الاهالي بالتوجة للتعليم الاهلي بالمدارس.

وقال البعيجي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد، إن “دوام المدارس الحكومية يوم واحد بالاسبوع والمدارس الاهلية اكثر من المدارس الحكومية بسبب جائحة كورونا امر يثير الكثير من التسأولات وما الغاية من تعطيل المدارس الحكومية ودوام الاهلية لذلك على الجهات المختصة ان تتدخل وتضع حد لهذا الامر”.

وأضاف أن “اغلب المدارس الحكومية لم تسلم الى الان القرطاسية والكتب للطالب بينما المدارس الاهلية سلمت كافة المستلزمات الدراسية للطالب الامر الذي يثير استغرابنا من هذا الدعم للتعليم الاهلي واهمال التعليم الحكومي الذي سيؤدي الى كارثة بحق ابنائنا الطلبة”.

ولفت البعيجي الى ان “اغلب الاهالي لاتستطيع ارسال ابنائها للمدارس الاهلية بسبب ارتفاع الاسعار ولديها اكثر من طالب لذلك على الحكومة ان تقدم كافة الدعم للتعليم الحكومية وتوفير كافة مستلزمات الطالب والا ان الامر يسير الى مالايحمد عقباه بسبب المؤامرة الكبيرة التي يتعرض لها التعليم الحكومي من قبل جهات تبحث عن مصالحها الخاصة غير مكترثة للبلد او لمستقبل ابنائنا الطلبة”.