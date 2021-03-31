نائب يحذر من خطورة بيع ممتلكات الدولة لشخصيات متنفذة واحزاب

المستقلة /- حذر النائب المستقل باسم خزعل، من خطورة بيع ممتلكات الدولة بمزادات وهمية لشخصيات متنفذة واحزاب، لافتا الى ان عمليات الفساد ستطال مزادات البيع والشراء وستكون مؤسسات الدولة ومصانعها بيد المتنفذين.

وقال خزعل في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “سياسة العراق كلها مرهونة ببيع النفط وانفاق الاموال من حاصل ايردادات البترول، وبالتالي فأن لم تضف لخزينها شيء سوى بعض الاموال الناتجة من سرقة اراضي الدولة وبيعها في مزادات وهمية وتخضيصها لاحزاب وشخصيات بثمن اقل من سعرها الحقيقي”.

واضاف ان “اراضي ومؤسسات الدولة ستكون مرهونة بعد فترة من الزمن لاشخاص واحزاب حصلوا على تلك الممتلكات عن طريق الفساد”.
وبين ان “هناك فكرة مطروحة لبيع مصانع الدولة المنتجة للقطاع الخاص، لكن تلك المشاريع الانتاجية ستباع الى الافراد المتنفذين والاحزاب التي جاءت بالاموال عن طريق الفساد”.

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