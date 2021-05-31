نائب يحذر من تحويل ملف توزيع الاراضي السكنية الى دعاية انتخابية

نائب يحذر من تحويل ملف توزيع الاراضي السكنية الى دعاية انتخابية

المستقلة /- حذر عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية فاضل الفتلاوي، من تحويل ملف توزيع قطع الاراضي السكنية بين المستحقين، إلى “دعاية انتخابية”.

وقال الفتلاوي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إنه “نحمّل المحافظين التلكؤ في توزيع قطع الاراضي لشبكة الحماية الاجتماعية وموظفي الدولة، التي اقرها البرلمان في اكثر من دورة نيابية”، مبينا أنه “وندعو الحكومات المحلية إلى معالجة التأخير وتسلّم الاراضي وتوزيعها بعد فرزها وتنظيمها وفق الضوابط للمستحقين”.

وأعلن الفتلاوي، عن “وجود 124 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للتوزيع تم تصديقها من قبل وزارتي الاسكان والتخطيط”، مطالباً وسائل الإعلام بـ”تسليط الضوء على هذا الموضوع”.

وأشار الفتلاوي إلى أن “وسائل الإعلام تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية في عدم إجراء التقارير الصحفية بشكل خاص على هذا الموضوع”.

ولفت إلى أن “هناك عدم جدية لدى الدوائر المعنية في البلديات والتخطيط العمراني في منح شرائح المستحقين هذه الاراضي، منوها بأن جائحة كورونا وارتفاع سعر الدولار اثرا سلبا في غالبية افراد المجتمع”.