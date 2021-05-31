نائب يحذر من تحويل ملف توزيع الاراضي السكنية الى دعاية انتخابية

المستقلة /- حذر عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية فاضل الفتلاوي، من تحويل ملف توزيع قطع الاراضي السكنية بين المستحقين، إلى “دعاية انتخابية”.

وقال الفتلاوي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاثنين، إنه “نحمّل المحافظين التلكؤ في توزيع قطع الاراضي لشبكة الحماية الاجتماعية وموظفي الدولة، التي اقرها البرلمان في اكثر من دورة نيابية”، مبينا أنه “وندعو الحكومات المحلية إلى معالجة التأخير وتسلّم الاراضي وتوزيعها بعد فرزها وتنظيمها وفق الضوابط للمستحقين”.

وأعلن الفتلاوي، عن “وجود 124 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للتوزيع تم تصديقها من قبل وزارتي الاسكان والتخطيط”، مطالباً وسائل الإعلام بـ”تسليط الضوء على هذا الموضوع”.

وأشار الفتلاوي إلى أن “وسائل الإعلام تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية في عدم إجراء التقارير الصحفية بشكل خاص على هذا الموضوع”.

ولفت إلى أن “هناك عدم جدية لدى الدوائر المعنية في البلديات والتخطيط العمراني في منح شرائح المستحقين هذه الاراضي، منوها بأن جائحة كورونا وارتفاع سعر الدولار اثرا سلبا في غالبية افراد المجتمع”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

على ارض الواقع هو العكس .. 5.5 مليار دولار مبيعات النفط الخام العراقي خلال ايار

اخر الاخبار

باحثة طبية تحذر من كثرة استخدام اعواد القطن عند تنظيف الأذنين

اخبار العراق

الدفاع المدني : إحالة 9 آلاف مشروع مخالف لشروط الوقاية والسلامة

اخبار العراق

الزراعة : بغداد باتت غير ملائمة للسكن بسبب تراجع المساحات الخضراء

اخبار العراق

الهجرة تنسق مع الجهات الامنية لمنع استغلال مخيمات النازحين سياسيا او انتخابيا

اخبار العراق

السوداني يتهم بعض الكتل السياسية بالاستحواذ على دوائر محددة سعيا وراء الأموال

اخبار العراق

الاسبوع الحالي ..وزارة التربية ستحدد موقفها من الامتحانات النهائية

اخبار العراق

الاسبوع الحالي ..وزارة التربية ستحدد موقفها من الامتحانات النهائية

اخبار العراق

نائب يحذر من تحويل ملف توزيع الاراضي السكنية الى دعاية انتخابية

الاخبار

زين العراق تماطل في الإفصاح عن بياناتها المالية للعام 2020 . وثيقة

اخر الاخبار

الخلع وفق القانون العراقي .. ليس كما في الأفلام العربية

اخر الاخبار

مستشار الكاظمي : خمسة عوامل لمنع حصول أي حالة تزوير في الانتخابات المقبلة

اخر الاخبار

موجة حارة تضرب العراق .. خريطة الطقس خلال الأيام المقبلة

اخر الاخبار

الكويت تعلن بدء حظر تشغيل العمالة خلال أوقات الظهيرة

اخر الاخبار

“جوجل” تجمع بيانات أماكن المستخدمين.. وإيقافها مستحيل

اخر الاخبار

مباحثات سياحية سعودية قطرية وتأسيس صندوق دولي للقطاع

اخبار مصر

خطة مصرية لوقف إطلاق نار طويل الأمد بين حماس وإسرائيل