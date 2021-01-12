نائب يجمع تواقيع برلمانية لمناقشة سياسة البنك المركزي

المستقلة /-جمع عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي، تواقيع 25 نائبا لعرض موضوع عام للمناقشة بشأن سياسة البنك المركزي الخاصة بمزاد بيع العملة.

ووافق رئيس مجلس النواب على تحديد موعد لاستجواب محافظ البنك المركزي.

وكشفت وثيقة صادرة عن مكتب النائب جمال المحمداوي ان : النائب المحمداوي جمع تواقيع ٢٥ نائبا لعرض موضوع عام للمناقشة بشأن سياسة البنك المركزي الخاصة بمزاد بيع العملة.

واشارت الوثيقة إلى أن النواب الموقعين يطالبون بطرح موضوع عام للمناقشة بخصوص سياسة البنك المركزي العراقي الخاصة بمزاد بيع العملة.

وحملت الوثيقة هامش رئيس مجلس النواب على تحديد موعد لاستجواب محافظ البنك المركزي والإجابة على أسئلة النواب.