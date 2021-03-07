نائب يؤكد.. هدر الملايين من اموال الخطوط الجوية بسبب شركة بريطانية

المستقلة /- اكد عضو في مجلس النواب العراقي جمال المحمداوي ، عن وجود هدر بـ عشرات ملايين الدولارات من واردات شركة الخطوط الجوية العراقية بسبب التعاقد مع شركة مينزز البريطانية.

وقال النائب المحمداوي حسب وثيقة صادرة من مكتبه، وردت المستقلة، إن “وزارة النقل قامت بالتعاقد مع شركة مينزز البريطانية لغرض تطوير الخدمات الأرضية والمناولة الخاصة بخدمات الوقود المقدمة للطائرات تبين لنا مجموعة من الأمور”.

وأضاف، أن “شعبة الخدمات الأرضية التابعة لشركة الخطوط الجوية كانت تقوم بالخدمات المذكورة آنفا وأنها تقدم تلك الخدمات للطائرات العراقية مجانا في حين ستقدم الخدمات من قبل شركة مينزز لقاء مبالغ مالية تصل سنويا إلى أكثر من ( 41،152،925)$ للسنة الواحدة على أساس عدد رحلات سنوي يبلغ (9،209) رحلة من وإلى مطار بغداد”.

وتابع المحمداوي “بذلك فإن شركة الخطوط الجوية ستفقد ايراد الطائرات الأجنبية (28،092،730)$ يطرح منه نسبة (13٪) الخاصة بالخطوط الجوية العراقية والتي تبلغ ( 3،652،054)$ وبذلك يكون صافي ايراد الطائرات الأجنبية (24،440،675)$ في حين أن الإيرادات الواردة من الطائرات العراقية (41،152،925)$ ولذا يكون مجموع الإيرادات من الطائرات العراقية والأجنبية (65،593،597)$ وبطرح المصاريف التشغيلية التقديرية البالغة (4،500،000)$ يكون الباقي (61،093،597)$ وعند طرح حصة الخطوط الجوية البالغة (30٪) وهي (18،328،079)$ عندها يكون صافي المبلغ الذي يتم دفعه إلى شركة مينزز الذي يساوي (70٪) هو (42،765،517)$”.

وأشار الى ان “ايرادات الشحن الجوي ستفقد شركة الخطوط الجوية العراقية (70٪) من إيراداتها، اما بخصوص إيراد الشحن الجوي خاص عن نقل شحنات البنك المركزي فإنها ستفقد ما يصل إلى (50 ٪) من الإيرادات، اما بشأن ايرادات المناولة الأرضية للوقود فإن شركة الخطوط الجوية العراقية ستدفع إيرادات الطائرات الأجنبية من الوقود (4،300،000)$ و ايرادات مناولة الطائرات العراقية من الوقود (10،309،000)$ ومجموع ذلك (14،609،000)$، فيما كانت المناولة الأرضية للوقود تقدم للطائرات العراقية مجانا من قبل شعبة الوقود في شركة الخطوط الجوية”.

وأوضح أن “مجموعة ما تدفعه شركة الخطوط الجوية العراقية عن جميع الخدمات تساوي (54،604،840)$. وأكد أن قيام شركة الخطوط الجوية العراقية التعاقد مع شركة مينزز البريطانية ودفع (70٪) من الإيرادات يعد هدرا في المال العام ولا يتناسب مع ظروف العجز المالي في ميزانية الدولة حيث لا مبرر لدفع تلك المبالغ إلى شركات أجنبية عن خدمات تقوم تقوم بها شركة الخطوط الجوية دون أي مشاكل وبكفاءة جيدة”.

وحمل المحمداوي وزارة النقل وإدارة شركة الخطوط الجوية العراقية “كامل المسؤولية عن هذا الهدر”.