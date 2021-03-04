نائب مستقل يتهم الحكومة بالبحث عن تبريرات لاي انتهاك للسيادة العراقية

المستقلة /- بين النائب المستقل باسم خزعل، ان الحكومة تبحث عن تبريرات لاي هجوم اميركي او انتهاك للسيادة العراقية، لافتا الى ان بغداد يجب ان تتخذ اجراءات صارمة بحق من ينتهك السيادة لضمان عدم تكرار ذلك.

وقال خزعل في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “ القوات الاميركية عندما تنفذ عملياتها الهجومية داخل العراق فأن ذلك يعد انتهاكا للسيادة ويوجب على الحكومة التدخل وردع ذلك من اجل ضمان عدم تكراره”.

واضاف ان “الحكومة يجب ان تتخذ اجراءات صارمة بحق من ينتهك السيادة”، لافتا الى ان “الحدود العراقية منتهكة والحكومة دائما ماتجد تبريرات لاي تجاوز على السيادة من قبل القوات الاميركية وغيرها”.

وبين ان “معظم التصريحات الصادرة عن الاحزاب بشأن انتهاك السيادة لم تأت بنتيجة، اذ ثبت انها مجرد نفاق لا اكثر ولم من الواقع شيء يذكر”.