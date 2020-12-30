نائب مستقل : الحكومة لم تستقطع رواتب الموظفين فحسب بل خفضتها بنسبة 20%

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المستقلة /- أوضح النائب المستقل باسم خشان، ان إجراءات الحكومة لم تستقطع رواتب الموظفين فحسب بل خفضتها بنسبة 20 بالمئة بعد ان رفعت سعر صرف الدولار امام الدينار.

وقال خشان في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “رواتب الموظفين تشكل الجزء الأكبر من الموازنة، حيث عملت الحكومة على تخفيض قيمة الدينار امام الدولار، من اجل تخفيض تلك الرواتب”.

وأضاف ان “مافعلته الحكومة من تخفيض للعملة وزيادة سعر صرف الدولار، سيزيد من ارصدة المستفيدين من مزاد بيع العملة حيث تم الاعداد لذلك بشكل مدروس”.

وبين ان “رواتب الموظفين انخفضت بنسبة 20 بالمئة، من فضلا عن الاستقطاع الذي فرضته حكومة الكاظمي في الموازنة، وبالتالي فأن هناك ضغط مضاعف على المواطن والموظف في آن واحد”.

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