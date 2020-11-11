نائب: قانون الاقتراض لم ينصف الوسط والجنوب

المستقلة /- أكد النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي، اليوم الأربعاء، ان قانون الاقتراض لم يتضمن توزيع عادل في تخصيصات المحافظات، مؤكدا ان القانون لم ينصف الوسط والجنوب.

وقال المحمداوي في مؤتمر صحفي له، انه “حسب الجدول المرفق من الحكومة فأن الابواب المطلوب تغطية انفاقها لاتتجاوز 23,9 تريليون دينار للاشهر الثلاث المتبقية وحيث ان تقديرات الايرادات لنفس الفترة تساوي 10,5 تريليون دينار اضافة الى مدور بمقدار 3,6 تريليون دينار فيكون مجموع الايرادات المتحققة يساوي 14,1 تريليون دينار ومعنى ذلك ان ما تحتاجه الحكومة من اقتراض لنفس هذه الفترة لا يتجاوز 9,8 تريليون دينار”.

وبين اننا “نبدي استغرابنا الشديد من تخصيص مبالغ للسلع و الخدمات للرئاسات وبعض الوزارات بمبلغ 2,4 تريليون دينار والذي تم تخفيضه الى واحد تريليون دينار ونعتقد ان حتى هذا المبلغ تريليون دينار للانفاق على السلع والخدمات للرئاسات وبعض الوزارات في هذا الظرف المالي الحرج هو مطلب ترفي لا يراعي معاناة المواطنين”.

وأضاف انه “لم يتضمن الجدول توزيعا عادلا في تخصيصات المحافظات ولم تنصف للاسف الشديد محافظات الوسط و الجنوب في تخصيصاتها الاستثمارية، كما نؤكد على مبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات على جميع ابناء الشعب العراقي فلا يصح ان تسلم محافظات الوسط والجنوب كل منتوجها النفطي وايرادات منافذها للخزينة العامة وتمتنع سلطات الاقليم عن تسليم نفط الاقليم و الايرادات الاتحادية الاخرى لذا نؤكد على عدم الموافقة على صرف اية تخصيصات للاقليم ما لم يسلم النفط وايرادات المنافذ ويفسح المجال للرقابة بتدقيق العدد الحقيقي لموظفي الاقليم”.

و التفاصيل لجميع ما ذكرناه اعلاه مبينة في الجدول الملحق ادناه.

1- رواتب الموظفين لثلاثة اشهر

10 تريليون

2- رواتب شركات التمويل الذاتي

465 مليار

3- رواتب المنح للماء و المجاري و المؤسسات البلدية و امانة بغداد

453 مليار

4- الرواتب التقاعدية للمدني و العسكري و المكافئات التقاعدية

4,5 تريليون

5- رواتب شبكة الحماية الاجتماعية

720 مليار

6- رواتب معيلي ذوي الاعاقة

60 مليار

7- الادوية

541 مليار

8- البطاقة التموينية

162 مليار

9- الحنطة والشلب

1,8 تريليون

10- دعم المزارعين

63 مليار

11- برنامج جائحة كورونا – وزارة الصحة

100 مليار

12- كلفة انتاج النفط الخام

192 مليار

13- رأس مال صندوق الاسكان

4 مليار

14- غاز البصرة

186 مليار

15- برنامج الاغاثة للمهجرين

25 مليار

16- برامج اعادة الاستقرار للصندوق و مبادرة التعليم

132 مليار

17- برنامج الانتخابات

60 مليار

18- برنامج استقرار المحافظات

61 مليار

19- برنامج الامم المتحدة للامن الغذائي

48 مليار

20- السلع والخدمات للرئاسات الثلاث والاجهزة الامنية والصحة وبقية الوزارات

1 تريليون

21- المنح التشغيلية للماء و المجاري و المؤسسات البلدية و امانة بغداد

300 مليار

22- المشاريع الاستثمارية

2,4 تريليون

23- مستحقات المقاولين

654 مليار

24- مشاريع محافظة ذي قار

50 مليار

المجموع

23,9 تريليون

الايرادات المتوقعة

أ- نفطية وغير نفطية 10,5 تريليون دينار

ب- المدور 3,6 تريليون

مجموع الايرادات

14,1 تريليون دينار

مبلغ الاقتراض المطلوب

9,8 تريليون دينار