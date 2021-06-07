نائب بالبرلمان التونسي يطالب وزير الدفاع بالاستقالة لهذا السبب

المستقلة/-أحمد عبدالله/ دعا النائب بالبرلمان التونسي عن كتلة الإصلاح خير الدين الزاهي يوم الاثنين، وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، إلى تقديم استقالته من مهامه على رأس الوزارة.

وجاءت المطالبة بالاستقالة إثر وفاة امرأة مصابة بفيروس كورونا رفض المستشفى العسكري التكفل بها على الرغم من أن اثنين من أبنائها من العسكريين.

واعتبر خير الدين الزاهي في كلمته بالبرلمان، أن هناك معايير مختلفة وعدم مساواة في قبول المرضى بالمستشفى العسكري الذي يقبل مرضى على حساب آخرين، وفق تعبيره.

وردا على ذلك، شدد وزير الدفاع على أن المؤسسة العسكرية تقبل بصفة شبه يومية مدنيين وفق طاقة الاستيعاب الممكنة.

وأكد إبراهيم البرتاجي أن الأولوية المطلقة هي للعسكريين والمدنيين المنتسبين للمؤسسة العسكرية.

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