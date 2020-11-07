نائب : البرلمان سيبدأ اليوم مناقشة قانون الاقتراض لغرض التصويت عليه

المستقلة  / – اعتبر عضو اللجنة القانونية عن كتلة النهج الوطني النيابية حسين العقابي مبلغ الاقتراض الحالي 41 تريليون دينار .. فشلا ذريعا للادارة المالية.

وقال العقابي في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان  البرلمان يبدا اليوم القراة الثانية ونقاشات عامة حول قانون الاقتراض مبينا ان التوجه العام في البرلمان عدم التصويت على مبلغ 41 تريليون دولار.

واضاف العقابي ان الامر قد يتجه لتحديد مبلغ مابين 10 الى 15 تريليون دينار كحد اعلى مبينا ان مبلغ الاقتراض الحالي يمثل فشلا ذريعا للادارة المالية ويثقل كاهل الدولة بمبالغ من الصعوبة تسديدها في السنة القادمة .

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