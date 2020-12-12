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نائب: الاسلحة الامريكية تستخدم ضد المتظاهرين في السليمانية

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المستقلة /- نشر النائب عن كتلة التغير في مجلس النواب غالب محمد علي فيديو لانسحاب قوات البيشمركة من جلولاء باتجاه السليمانية.

وقال محمد علي أن “الأسلحة التي يقدمها التحالف الدولي والجيش الأمريكي لقوات البيشمركة تستخدم ضد المتظاهرين”.

وأضاف، “القوات المنتشرة قرب جلولاء على حدود داعش انسحبت الى قضاء كلار”.

مشيرا الى أن “التنظيم استغل الفراغ وشن هجوما الليلة”.

وتشهد محافظة السليمانية في اقليم كردستان منذ أسبوع تظاهر المئات من الموظفين الذين يطالبون برواتبهم وتصدت لهم قوات الأمن بالقمع ما أدى الى مقتل وإصابة العشرات.

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