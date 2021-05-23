مي العيدان تهاجم تامر حبيب:”سأقيم حفلة على حسابي بعد وفاة والدتك”

المستقلة/- منى شعلان/ هاجمت الفنانة الكويتية مي العيدان السيناريست المصري تامر حبيب، بعد رسالته لمنتقديه بسبب غيابه عن جنازة الراحل سمير غانم، وظهوره في نفس اليوم يرقص مع عمرو دياب في حفل زفاف نجله أحد رجال الأعمال.

وكتبت مي العيدان عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”: “وأنت من دخلك أصلا بالموضوع، أهم تكلموا عن النجوم ولم يتحدثوا عن الكومبارس، خليك أرقص وأنزل حمام السباحة وبلبط، وإن شاء الله لما تموت والدتك بعد عمر طويل، نرقص ونغني ونهز”.

وتابعت: “ونجيب يسرا تهز معانا وتلبس أحمر، لأنها متعودة تهز بعد الجنازات الظاهر، وسأقيم حفلة على حسابي، عشان تعرف إحساس لما الناس حواليك تكون فرحانة ولا معبرة جرحك، أنت قاعد لوحدك مكسور على فقدان غالي وحبيب”.

وكان كتب تامر حبيب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، منشورا قال فيه: “طيب، أنا فعلاً حزين وموجوع على وفاة الأستاذ سمير غانم، وللأسف ما قدرتش أروح الجنازة و الدفنة”.

وتابع تامر حبيب: “لأني في الجونة وحصلت ظروف تمنعني أسافر الصبح وأرجع بالليل علشان أروح الفرح”.

واستكمل تامر حبيب :”وللحق الفرح كان جميل وطاقته كانت حلوة، فرقصت وغنيت مع عمرو دياب وأخدت لقطات مصورة مع أصحابي… حد عايز حاجة؟”.

كما أعلن تامر حبيب عن وصيته قائلاً:”أوصي كل اللي بيحبوني وهايزعلوا عليا، يوم ما أموت ويبقوا حزاني من قلبهم، لو كان نفس اليوم فيه أي حاجة ممكن تبهجهم و تنسيهم حزنهم يعملوها فورًا.. و أنا هابقي مبسوط قوي”.