مي العيدان تقاضي غدير السبتي بسبب الراحل مشاري البلام

المستقلة/- منى شعلان/ أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مقاضاة مواطنتها الفنانة غدير السبتي بتهمة السب والقذف والتشهير بها وتسجيل اتصال هاتفي بينهما دون موافقتها.

ونشرت العيدان ، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، صورة لها من داخل مكتب المحامي الخاص بها، معلقة عليها قائلة:“مي العيدان من مكتب المحامي ضاري الواوان تعلن رفع قضيه على غدير السبتي سب وقذف وإساءه وتشهير وتسجيل اتصال دون موافقه شخصيه أو بإذن من النيابه وسوء استخدام هاتف“.

وبدأ الخلاف بين مي العيدان وغدير السبتي، عندما قامت

مي العيدان باتهام فنانة وصفتها بـ“القصيرة“ بأنها هي السبب الحقيقي في إصابة الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام بفيروس كورونا، وليس كما قيل إنه أصيب أثناء تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح.

وكتبت العيدان عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“ :“حابة أوضح شي بالنسبة لإصابة مشاري البلام بفيروس كورونا الناس تظن انه أصيب بالفيروس عندما ذهب لأخذ اللقاح لكن الحقيقة المرة أن مشاري انصاب من فنانة قصيرة ما تبين من القاع الأخت منصابة وقاعدة اتصور معاه عادي ولا بلغت أحد ان فيها كورونا انا ودي اسال الحين مرتاح ضمیرك“.

وأخذت الفنانة الكويتية غدير السبتي الكلام على نفسها وقررت أن ترد على تلك الاتهامات، قائلة :“أنا مو حقيرة أنا إنسانة عندي دم وضمير.. اشلون انا ادري اني مصابة بكورونا واروح اكمل تصوير.. عفوا حضرتك الي كاتبة هالكلام كنت معي في التصوير.. ولا انت الدكتور الي قالي اني عندي كورونا وانا رحت اكمل تصوير عشان اعدي ربعي.. عيب وقفي اشاعات“.

وأضافت :“ترى مشاري البلام هو الي دق عليا وقالي سوي فحص كورونا هو نتيجته طالعة قبلي.. سواء انا عديت مشاري ولا هو الي عداني هذا مرض احنا ايش درانا.. حسبي الله ونعم الوكيل في الي كاتبه الكلام ده“.

وتابعت :“اذا انتي انسانة معدومة الضمير والإنسانية احنا للأسف مو كده.. احنا ناس متربين وعندنا ذمة وضمير وعمري مافكرت أضر أحد.. واقسم بالله الي يجيب سيرتي او يكتب شي عني مو متأكد منه قسما بالله راح ابهدله“.

وقامت باستعراض هاتفها المحمول أمام الشاشة أثناء اتصالها بالإعلامية الكويتية مي العيدان، معلقة :“تدرون من إمتى بدق على مي العيدان وهي ما ترد.. لسانك بس طول وراه التليفون.. إذا أنتي صاحبة حق وتتكلمين بالحق ردي يامي. انتي جبانة بس“.

يذكر أن مشاري البلام قد رحل عن عالمنا مؤخراً بسبب إصابته بفيروس كورونا بعد صراع لأيام قليلة داخل العناية المركزة، وشكل خبر وفاة الراحل صدمة كبيرة للوسط الفني والجمهور.