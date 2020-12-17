ميلان وإنتر يستعيدان الكبرياء في الدوري الإيطالي

(المستقلة) يشهد الموسم الحالي من الدوري الإيطالي منافسة قوية بين ميلان وإنتر، قطبي مدينة ميلانو على صدارة الترتيب.

ويحتل ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 28 نقطة، يليه جاره إنتر، بعدما لعبا 12 جولة من المسابقة.

استعادة الكبرياء

ويعود ميلان وإنتر للواجهة بعد سنوات طويلة من التخبط والنتائج الهزيلة، التي تسببت في غيابهما عن التتويج بلقب “السيري آ”.

وحصل إنتر على لقب الدوري الإيطالي لآخر مرة في موسم 2009-2010، فيما يعود التتويج الأخير لميلان باللقب في نسخة 2010-2011.

بعد ذلك أصبح الغريمان بالتدريج ضمن أندية وسط الترتيب، وبات أقصى طموحهما الحصول على مركز مؤهل لبطولة أوروبية.

ففي موسم 2012-2013 على سبيل المثال، حصل إنتر على المركز التاسع، فيما أنهى ميلان موسم 2014-2015 بالمركز العاشر.

غياب البطل

وبجانب المستوى القوي الذي يقدمه ميلان وإنتر هذا الموسم، فهما يستفيدان أيضا من مسلسل تعثرات يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي في آخر 9 مواسم.

اليوفي بدأ مشروعا جديدا مع المدرب الشاب أندريا بيرلو، الذي يخوض أولى تجاربه التدريبية على الإطلاق.

وجمع يوفنتوس 24 نقطة من أول 12 مباراة في “السيري آ” هذا الموسم، يحتل بها المركز الثالث خلف قطبي ميلانو.

ورغم أن “البيانكونيري” لم يتعرض للخسارة حتى الآن، إلا أنه سقط في فخ التعادل 6 مرات، فيما انتصر في مثلها، علما بأنه تعادل 5 مرات فقط طوال الموسم الماضي.