ميشال عون يؤكد رفض لبنان توطين الفلسطينيين وإدماج السوريين

المستقلة /- ناشد الرئيس اللبناني ميشال عون المجتمع الدولي لتقديم المساعدة للبنان الذي يتحمل عبئاً كبيرا بسبب النازحين السوريين المتواجدين على اراضيه، مؤكدا رفض بلاده لأي شكل من أشكال إدماج النازحين، كما يجدد موقفه الرافض لأي شكل من أشكال التوطين للاجئين الفلسطينيين.

وفي كلمته مساء اليوم الجمعة في اعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، والتي شارك فيها عبر تقنية الفيديو، تطرق الرئيس عون الى الواقع الذي يعيشه لبنان والتحديات التي تواجهه.