ميسي يرفض عرض الهلال السعودي

المستقلة/- كشفت التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية عن اتخاذ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قرارًا نهائيًا وحاسمًا تجاه عرض نادي الهلال السعودي الذي قُدم إليه مؤخرًا وضجت به جميع المواقع.

وكان ليو ميسي البالغ من العمر 35 عامًا قد أثار حالة من الجدل حول نيته تجديد عقده مع باريس سان جيرمان والذي ينتهي في 30 حزيران/يونيو 2023، ليتقدم نادي الهلال السعودي لاحقًا بعرض رسمي لضمه مقابل 300 مليون يورو سنويًا، أي ما يقدر بـ1.2 مليار ريال سعودي.

بحسب الإعلامي الرياضي عايد العليوي، نقلًا عن الإعلامي الإسباني رضا بن رحمة، فإن ليونيل ميسي اتخذ قراره النهائي فيما يخص مستقبله الكروي خلال السنوات القادمة.

وبحسب ابن رحمة فإن البرغوث الأرجنتيني رفض عرض الزعيم رسميًا، وأشارت التقارير أنه سيجدد عقده مع باريس سان جيرمان لموسم آخر حتى 2024، وفي الغالب قد ينتقل بعد ذلك للعب في الدوري الأمريكي في صفوف إنتر ميامي.

وأشار ابن رحمة أن بطل كأس العالم لديه خطط في مدينة ميامي الأمريكية ورغبته هي الاستقرار والعيش هناك، وهكذا يكون قد أنهى الجدل وأغلق الباب بشكل نهائي بالنسبة للانتقال إلى الهلال والدوري السعودي.