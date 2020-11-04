ميسي يدعم مارادونا في محنته

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعرب الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، عن دعمه لمواطنه الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، وتمنياته له بالشفاء بعد خضوعه لجراحة عاجلة مؤخرا.

وخضع مارادونا، أسطورة الكرة الأرجنتينية ومدرب خيمناسيا لا بلاتا حاليا، قوة العالم، لجراحة يوم أمس الثلاثاء، لاستئصال تجمع دموي في المخ.

وقال ميسي عبر حسابه في “إنستجرام”: “دييجو، أتمنى لك قوة العالم كله، أنتظر أنا وأسرتي رؤيتك على ما يرام في أقرب وقت ممكن، عناق من القلب”.

وأرفق ميسي رسالته بصورة له مع مارادونا، أثناء تدريبات منتخب الأرجنتين، حين كان مارادونا مدربا له، بين عامي 2008 و2010.

يذكر أن مارادونا، الذي أتم عامه الستين قبل أيام إلى أحد المستشفيات في العاصمة الأرجنتينية بيونيس آيريس، بعدما ظهرت عليه أعراض الأنيميا والجفاف، حسب ما كشف محاميه ماتياس مورلا.