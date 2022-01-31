ميريام فارس تفتتح بطولة العالم في الفورمولا اي في الملكة العربية السعودية

قدمت اغنية عراقية بايقاع الجوبي

المستقلة/- افتتحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس الدورة الثامنة من بطولة العالم لسباق الفورمولا اي والتي انطلقت و لأول مرة من المملكة العربية السعودية وتحديداً الرياض لتكمل جولتها في العالم.

قدمت ميريام لوحات متعددة على المسرح ومن بينها أغنيتها الأمازيغية – المغربية الجديدة “معليش”  التي لا زالت من الأكثر شيوعاً على يوتيوب في مختلف  الدول العربية، الأغنية حققت مليوني مشاهدة على يوتيوب في يومها الأول وتصدرت لوائح الإستماع على المنصات الرقمية.

وفاجأت ميريام الجمهور  بأغنية عراقية جديدة  قدمتها لأول مرة على هذا المسرح “هذا الحلو” بالإيقاع الجوبي وقد ادتها ميريام مع فرقة طبول عراقية وشاركتهم الاستعراض بقرعها على الطبل ، فور غنائها انتشرت الأغنية على جميع مواقع التواصل ولاق العرض الذي قدمته ميريام استحسان الجمهور والحضور.

من ناحية أخرى تلتقي ميريام جمهورها في الإمارات العربية المتحدة في إكسبو ٢٠٢٠ في ٥ شباط/فبراير على منصة اليوبيل ، وستحتفل في عيد العشاق مع جمهورها في اسطنبول في تركيا في قاعة تيم شو.

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