موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

(المستقلة) يلتقي الأهلي مع الزمالك في مباراة قمة مصرية تاريخية بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة مساء اليوم الجمعة، في استاد القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية.

الأهلي يأمل في الفوز بلقبه التاسع، فيما يضع الزمالك عينه على اللقب السادس.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، التاسعة بتوقيت القاهرة وعمّان.

وتذاع المباراة على قناتي BeIn Sports HD 1 – BeIn HD 7.